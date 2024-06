Meteo L’Aquila, previsioni da Sabato 22 a Lunedì 24 Giugno

Sabato, 22 Giugno 2024:

Per Sabato si prevede una giornata all’insegna del sereno con temperature piacevoli. Al mattino avremo una temperatura di circa 25.9°C con un’umidità del 42%. Il vento soffierà da est con una velocità di 2 km/h. Durante il pomeriggio le temperature saliranno fino a 31.3°C con una leggera diminuzione dell’umidità al 17%. Il vento sarà sempre moderato proveniente da nord-ovest con una velocità di 14 km/h. La serata si presenterà con una temperatura di 20.6°C e una percentuale di umidità del 59%, con un vento leggero proveniente da ovest-nord-ovest.

Domenica, 23 Giugno 2024:

La giornata di Domenica avrà un inizio con cieli sereni e temperature che si aggireranno intorno ai 20.4°C con una percentuale di umidità del 57%. Il vento soffierà leggero proveniente da ovest. Durante la mattinata il cielo sarà coperto e la temperatura salirà fino a 24.3°C, con un aumento dell’umidità al 41%. Il vento si intensificherà provenendo da sud con una velocità di 5 km/h. Nel pomeriggio sono previsti temporali con una temperatura di 21.4°C, un’umidità dell’84% e venti provenienti da sud-ovest con una velocità di 3 km/h. La serata sarà caratterizzata da piogge e temperature intorno ai 16.1°C con il vento che soffierà da nord-ovest con una velocità di 3 km/h.

Lunedì, 24 Giugno 2024:

Lunedì sarà una giornata con cieli nuvolosi e temperature più fresche. Al mattino avremo una temperatura di 19°C con una percentuale di umidità del 76% e un vento leggero proveniente da est. Durante il pomeriggio sono previste piogge, con temperature intorno ai 22.8°C e un aumento dell’umidità al 61%. Il vento soffierà da est-nord-est con una velocità di 10 km/h. La serata sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche simili con piogge leggere e una temperatura di 16.2°C, un’umidità del 92% e venti da est-nord-est con una velocità di 2 km/h.

Come possiamo notare dalle previsioni, il fine settimana inizierà con una giornata di bel tempo che si trasformerà in temporali nella giornata di Domenica, per poi concludersi con una giornata nuvolosa e piovosa Lunedì.