Meteo Milano, previsioni da Sabato 22 a Lunedì 24 Giugno

Sabato, 22 Giugno 2024

Il tempo a Milano per Sabato, 22 Giugno 2024 inizierà con cieli sereni fino alle prime ore del mattino. Dalle 9:00 si avrà un aumento della nuvolosità con cielo coperto. Le temperature massime raggiungeranno i 28.1°C intorno alle ore 14:00, seguite da un calo graduale nel pomeriggio e sera. Inoltre, si prevede l’arrivo di precipitazioni a partire dalle ore 19:00, con piogge che diventeranno più intense durante la notte, accompagnate da temporali e grandine.

Le temperature si manterranno piuttosto elevate fino a metà giornata, con valori massimi intorno ai 28°C, per poi scendere gradualmente nel corso della giornata. L’umidità si aggirerà intorno al 50-60%, mentre la velocità del vento varierà tra i 3 e i 13 km/h provenienti prevalentemente da direzioni sud-ovest, nord e ovest.

Domenica, 23 Giugno 2024

Domenica, 23 Giugno 2024 a Milano sarà caratterizzata da piogge persistenti per l’intera giornata. Le temperature massime si manterranno intorno ai 20°C, con un’umidità che oscillerà tra l’83% e il 94%. Il vento soffierà con velocità compresa tra 2 e 11 km/h proveniente da direzioni nord-ovest e nord-est.

Il cielo sarà coperto per gran parte della giornata, con precipitazioni che si alterneranno tra piogge leggere e temporali, rendendo le condizioni meteorologiche avverse per attività all’aperto.

Lunedì, 24 Giugno 2024

Lunedì, 24 Giugno 2024 si prevede un cielo nuvoloso con possibili piogge nel corso della giornata. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 24-25°C. L’umidità sarà in aumento, arrivando fino al 93% durante la notte, mentre la velocità del vento varierà tra 1 e 11 km/h proveniente principalmente da direzioni nord-ovest, nord e sud.

La giornata inizierà con una copertura nuvolosa che si manterrà per gran parte della giornata, con possibili precipitazioni a partire dal pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e sera è previsto l’arrivo di temporali. Si consiglia quindi di prestare attenzione a tali condizioni meteorologiche, in particolare per chiunque debba muoversi in città o nelle zone limitrofe.