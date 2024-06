Meteo Palermo, previsioni da Sabato 22 a Lunedì 24 Giugno

Sabato, 22 Giugno 2024

Per Sabato, il clima a Palermo sarà caratterizzato da nubi sparse nelle prime ore del giorno, con possibilità di piogge deboli tra l’una e le tre del mattino. Successivamente, il cielo si schiarirà gradualmente, portando a condizioni di sereno nelle ore diurne. Le temperature massime raggiungeranno i 27-28°C nel primo pomeriggio, mentre l’umidità si manterrà intorno al 50-60%. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità media compresa tra i 5 e i 10 km/h.

Domenica, 23 Giugno 2024

Domenica, si prevede un inizio di giornata con cielo poco nuvoloso, seguito da un rapido passaggio a condizioni di sereno. Tuttavia, nel primo pomeriggio, sono previste nuvole sempre più dense, portando a un cielo coperto e un aumento dell’umidità intorno al 50-60%. Le temperature massime si manterranno intorno ai 27-28°C, mentre il vento soffierà da nord con una velocità media tra i 5 e i 10 km/h.

Lunedì, 24 Giugno 2024

Lunedì, il clima sarà caratterizzato da cielo poco nuvoloso nelle prime ore del giorno, seguito da un graduale aumento delle nuvole sparse nel corso della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 28-29°C nel primo pomeriggio, mentre l’umidità si manterrà intorno al 50-60%. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità media compresa tra i 5 e i 10 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Palermo si preannuncia con condizioni di sereno e temperature estive, tuttavia è consigliabile tenere d’occhio l’evolversi delle condizioni meteorologiche, in particolare per Domenica con l’arrivo di nuvole dense e un aumento dell’umidità.