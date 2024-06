Meteo Perugia, previsioni da Sabato 22 a Lunedì 24 Giugno

Sabato, 22 Giugno 2024

Il sabato a Perugia si prevede un’abbondante presenza di sole per gran parte della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 27.7°C attorno alle ore 15:00, mentre la minima sarà di 17°C intorno alle 5:00 del mattino. L’umidità si manterrà intorno al 37-41% nel pomeriggio, con un lieve aumento verso sera. Il vento soffierà da ovest-nord ovest con una velocità compresa tra i 14 e i 19 km/h. La giornata si concluderà con un cielo poco nuvoloso e temperature di circa 18°C.

Domenica, 23 Giugno 2024

La domenica inizierà con un cielo poco nuvoloso, ma nel corso della mattinata si prevede un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 24-25°C nelle prime ore pomeridiane, mentre nel tardo pomeriggio si avvicineranno ai 18-19°C a causa dell’arrivo di temporali e piogge. L’umidità aumenterà fino al 82%, e il vento cambierà direzione passando da sud-est a nord-est, con velocità comprese tra 7 e 11 km/h. La pioggia si intensificherà e si protrarrà per gran parte della serata, con temperature che si manterranno intorno ai 17-18°C.

Lunedì, 24 Giugno 2024

Lunedì si prospetta una giornata caratterizzata da nuvolosità diffusa e precipitazioni continue. Le temperature massime saranno intorno ai 23-24°C durante la mattinata, per poi diminuire gradualmente nel corso della giornata fino a raggiungere i 17-18°C in serata. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra il 76% e il 90%. Il vento soffierà da nord-est con una velocità variabile tra 2 e 18 km/h, accentuando la sensazione di fresco. Le precipitazioni saranno abbondanti per gran parte della giornata, con piogge intermittenti e temporali. La copertura nuvolosa persistente caratterizzerà l’intera giornata, con temperature minime intorno ai 17°C.