Meteo Taranto, previsioni da Sabato 22 a Lunedì 24 Giugno

Sabato, 22 Giugno 2024

Per Sabato, 22 Giugno 2024, a Taranto, si prevede una giornata caratterizzata da tempo sereno. Le temperature si manterranno intorno ai 25-34°C durante la giornata, con un’umidità variabile tra il 44% e l’88%. Il vento soffierà prevalentemente da ovest-sud-ovest con una velocità che raggiungerà i 14 km/h. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata.

Domenica, 23 Giugno 2024

Domenica, 23 Giugno 2024, il tempo a Taranto sarà nuovamente sereno, con temperature che oscilleranno tra i 23°C e i 31°C. L’umidità si manterrà tra il 31% e il 72%, mentre il vento soffierà prevalentemente da ovest-nord-ovest con una velocità che raggiungerà i 14 km/h. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata.

Lunedì, 24 Giugno 2024

Lunedì, 24 Giugno 2024, il cielo a Taranto sarà prevalentemente sereno con la presenza di nubi sparse. Le temperature si manterranno tra i 23°C e i 30°C, con un’umidità che oscillerà tra il 36% e il 72%. Il vento soffierà da nord-nord-ovest con una velocità che raggiungerà i 15 km/h. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata.

In conclusione, il fine settimana a Taranto si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. È consigliabile approfittare di queste condizioni atmosferiche per godersi le attività all’aperto. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.