Meteo Torino, previsioni da Sabato 22 a Lunedì 24 Giugno

Sabato, 22 Giugno 2024

Il tempo a Torino sabato sarà caratterizzato da nebbia nelle prime ore del mattino, con temperature intorno ai 17 gradi e un’umidità che raggiungerà il 100%. Nel corso della mattinata la nebbia si diraderà, lasciando spazio ad un cielo poco nuvoloso con temperature in aumento fino a raggiungere i 23.6 gradi intorno alle 9:00. Nel pomeriggio il cielo si coprirà, mantenendo comunque temperature piacevoli attorno ai 28 gradi. Verso le 16:00 sono previste precipitazioni sotto forma di pioggia con una diminuzione della temperatura a 23.6 gradi. Per la serata e la notte, il cielo si presenterà nuvoloso con temperature in calo fino a raggiungere i 17.9 gradi.

Il vento soffierà prevalentemente da sud-ovest con una velocità media compresa tra 1 e 12 km/h. L’umidità si manterrà elevata fino al primo pomeriggio, per poi diminuire nel corso della giornata.

Domenica, 23 Giugno 2024

Domenica a Torino è previsto un aumento delle precipitazioni. La mattina inizierà con un cielo coperto e temperature comprese tra i 16.9 e i 18.5 gradi. Nel corso della mattinata sono previste piogge leggere con un leggero aumento della temperatura. Nel pomeriggio il cielo si manterrà coperto con temperature intorno ai 23.3 gradi e precipitazioni che potrebbero intensificarsi. La serata sarà caratterizzata da piogge più intense con temperature che si manterranno attorno ai 18-19 gradi fino a tarda notte.

Il vento soffierà prevalentemente da sud e sud-ovest con una velocità compresa tra 0 e 14 km/h. L’umidità sarà elevata per l’intera giornata, raggiungendo il picco durante le precipitazioni più intense.

Lunedì, 24 Giugno 2024

Lunedì le precipitazioni continueranno ad interessare la città di Torino. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da piogge leggere e temperature intorno ai 16.5 gradi. Nel corso della giornata il cielo si manterrà coperto con precipitazioni intermittenti e temperature che oscilleranno tra i 21.1 e i 22.4 gradi. Durante la serata le piogge potrebbero intensificarsi, con temperature in diminuzione fino a raggiungere i 17.7 gradi intorno a mezzanotte.

Il vento soffierà prevalentemente da nord e nord-ovest con una velocità compresa tra 1 e 15 km/h. L’umidità sarà ancora elevata, ma in diminuzione rispetto ai giorni precedenti.