Meteo Trento, previsioni da Sabato 22 a Lunedì 24 Giugno

Sabato, 22 Giugno 2024

Il tempo a Trento per Sabato sarà variabile. Durante le prime ore del mattino ci saranno nubi sparse con temperature intorno ai 19-18°C e un’umidità che si attesterà intorno all’87-88%. Nel corso della mattinata il cielo si libererà e avremo condizioni di sereno con temperature in aumento fino a 26-27°C e un’umidità che scenderà al 50-55%. Nel pomeriggio il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso con temperature massime di 28-27°C e un’umidità che oscillerà tra il 40% e il 45%. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo si coprirà gradualmente e si prevedono precipitazioni, pioggia e temporali con una diminuzione delle temperature fino a 17-18°C e un’umidità che salirà al 80-90%.

Il vento soffierà da est-nordest con una velocità media di 3-8 km/h. Le condizioni di sereno o poco nuvoloso prevarranno per gran parte della giornata, con l’arrivo di piogge e temporali solo nel tardo pomeriggio e in serata. Le temperature oscilleranno tra 16°C e 28°C, mentre l’umidità varierà tra il 40% e il 90%. Il vento avrà una direzione prevalente da est-nordest con una velocità media di 3-8 km/h.

Domenica, 23 Giugno 2024

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili. Durante la notte e le prime ore del mattino ci saranno temporali e grandinate con temperature intorno ai 17-18°C e un’umidità che si attesterà intorno al 90%. Nel corso della giornata il cielo sarà prevalentemente coperto con piogge intermittenti e temporali, con temperature che oscilleranno tra 17-22°C e un’umidità che si manterrà intorno al 70-85%.

Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità media tra i 3 e i 9 km/h. Il tempo sarà instabile con precipitazioni, piogge e temporali che interesseranno gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra 17°C e 22°C, mentre l’umidità varierà tra il 70% e l’85%. Il vento avrà una direzione prevalente da nord-nordest con una velocità media tra i 3 e i 9 km/h.

Lunedì, 24 Giugno 2024

Lunedì il tempo sarà nuovamente instabile. Durante la notte e le prime ore del mattino ci sarà un cielo coperto con temperature intorno ai 18°C e un’umidità che si manterrà intorno all’87-90%. Nel corso della giornata il cielo sarà nuovamente coperto, con piogge intermittenti e una diminuzione delle temperature fino a 18-19°C e un’umidità che oscillerà tra l’80% e il 92%.

Il vento soffierà prevalentemente da sud-sudovest con una velocità media tra 0 e 7 km/h. Il tempo sarà nuovamente instabile con piogge intermittenti che interesseranno gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra 18°C e 26°C, mentre l’umidità varierà tra l’80% e il 92%. Il vento avrà una direzione prevalente da sud-sudovest con una velocità media tra 0 e 7 km/h.