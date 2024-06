Meteo Venezia, previsioni da Sabato 22 a Lunedì 24 Giugno

Sabato, 22 Giugno 2024

Il sabato a Venezia si preannuncia all’insegna della stabilità atmosferica con cieli sereni per gran parte della giornata. Tuttavia, verso sera è previsto un aumento della nuvolosità con la comparsa di nubi sparse e copertura completa del cielo. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 28-29°C durante il pomeriggio, mentre le minime notturne si manterranno intorno ai 23°C. L’umidità relativa sarà elevata al mattino, intorno al 90%, ma poi diminuirà gradualmente nel corso della giornata. I venti soffieranno moderati provenienti principalmente da ovest e sud-ovest con velocità intorno ai 10-15 km/h.

Domenica, 23 Giugno 2024

La giornata di domenica si preannuncia più instabile rispetto al sabato. Il cielo sarà coperto per gran parte della giornata, con la comparsa di nubi sparse e piogge intermittenti dalla mattina fino al primo pomeriggio. Le temperature massime si manterranno intorno ai 27°C, mentre le minime notturne si attesteranno intorno ai 23°C. L’umidità relativa sarà elevata durante le precipitazioni, intorno all’80-90%. I venti provenienti da est e nord-est soffieranno con intensità compresa tra i 10 e i 20 km/h.

Lunedì, 24 Giugno 2024

Lunedì il tempo a Venezia sarà caratterizzato da copertura nuvolosa costante con la comparsa di nubi sparse e piogge intermittenti durante la giornata. Le temperature massime si manterranno intorno ai 25°C, mentre le minime notturne si attesteranno intorno ai 21-22°C. L’umidità relativa sarà elevata durante le precipitazioni, intorno al 75-85%. I venti provenienti da nord e nord-est soffieranno con intensità compresa tra i 5 e i 10 km/h.

Queste sono le previsioni meteo dettagliate per i prossimi giorni a Venezia. È sempre consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo, in quanto le previsioni possono subire variazioni. Ricordate di prendere le dovute precauzioni in base alle condizioni meteorologiche previste. Buon weekend!