Terribile incendio in Turchia, morti e feriti

Un devastante incendio ha colpito una zona rurale della Turchia situata tra il distretto di Mardin e quello di Diyarbakir, nel sudest del paese. Il bilancio è drammatico: secondo le fonti locali l’incendio ha causato la morte di cinque persone e il ferimento almeno di altre 44, di cui dieci in modo grave. Morti anche diversi animali.

Il ministro degli Interni turco Fahrettin Koca ha confermato l’incidente attraverso un post su ‘X’, sottolineando l’entità dell’emergenza e gli sforzi in corso per controllare la situazione.

Non appena l’incendio è stato segnalato, le autorità turche hanno immediatamente mobilitato le risorse necessarie. Sono state inviate sul luogo 35 ambulanze e 7 squadre dei vigili del fuoco per affrontare l’emergenza. “Prego la misericordia di Dio per coloro che hanno perso la vita e porgo le mie condoglianze ai feriti”, ha dichiarato il ministro Koca, esprimendo il suo cordoglio per le vittime e la sua vicinanza ai feriti.

Secondo i media turchi, l’incendio è ancora in corso e le fiamme si sono propagate alle zone residenziali a causa del vento. I vigili del fuoco stanno lavorando incessantemente per domare le fiamme e prevenire ulteriori danni. La situazione è particolarmente critica, con molte abitazioni minacciate dal fuoco e numerosi residenti che hanno dovuto evacuare le loro case.

Anche la Turchia in queste ore è colpita da una forte ondata di calore accompagnata da venti caldi meridionali, proprio come nel centro-sud Italia.