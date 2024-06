Allerta dell’Aeronautica Militare: temporali e grandinate in arrivo da stasera su diverse regioni

Nelle prossime ore, un vortice depressionario penetrerà sul Nord Italia, portando un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche dopo una breve pausa di stabilità. Le previsioni indicano piogge e temporali diffusi che interesseranno le regioni settentrionali e successivamente quelle centrali a partire dalla serata e nottata di oggi, 22 giugno, e proseguendo per tutta la giornata di domani, 23 giugno.

Allerta meteo dell’Aeronautica Militare

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse, evidenziando la potenziale intensità dei fenomeni previsti. Di seguito, il testo integrale dell’avviso:

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 22/06/24

Nella giornata di oggi, sabato 22 giugno 2024, e per le prossime 12 ore, persistono condizioni di onda di calore con valori termici relativi alle aree interne e punte massime previste fino a 39/40°C su Puglia, Basilicata e Sicilia. Dalla serata di oggi, e per le successive 24/30 ore, si prevedono precipitazioni intense ed abbondanti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione dalle prime ore di domani, domenica 23 giugno 2024, alla Toscana. I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Regioni coinvolte e rischi

Le regioni maggiormente coinvolte da questo peggioramento saranno quindi la Lombardia, il Trentino-Alto Adige, il Veneto e l’Emilia-Romagna, con l’aggiunta della Toscana nelle prime ore di domenica. I temporali previsti saranno spesso di forte intensità e potranno essere accompagnati da frequenti fulminazioni, grandinate locali e forti raffiche di vento. Questi fenomeni potrebbero causare disagi significativi alla popolazione e richiedere l’adozione di misure precauzionali.

È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo e sugli avvisi delle autorità locali. In caso di temporali, è prudente evitare di sostare all’aperto o in prossimità di alberi e strutture metalliche. È inoltre importante prestare attenzione alla guida, poiché le condizioni stradali potrebbero peggiorare rapidamente a causa delle piogge intense.