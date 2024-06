Meteo Bologna, previsioni da Domenica 23 a Martedì 25 Giugno

Domenica, 23 Giugno 2024

Il tempo a Bologna domenica si preannuncia variabile con precipitazioni presenti in diverse fasi della giornata. Durante la notte il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 20 gradi e un’umidità del 64%. Le prime ore del mattino vedranno ancora nuvole sparse con una leggera diminuzione delle temperature e un’umidità in aumento. Verso le 5:00 inizierà a piovere con un aumento dell’umidità al 72%, per poi passare a un cielo coperto fino alle 10:00 quando le nuvole si diraderanno. La pioggia farà di nuovo la sua comparsa intorno alle 13:00, con temperature intorno ai 25 gradi e un’umidità del 52%. Durante il pomeriggio il cielo sarà coperto con una leggera diminuzione delle temperature, mentre verso sera le nuvole si diraderanno, ma l’umidità rimarrà alta.

Le temperature oscilleranno tra 19.3°C e 25.5°C, con un’umidità che varierà dal 45% all’81%. Il vento soffierà prevalentemente da ovest con una velocità media compresa tra i 3 e i 13 km/h.

Lunedì, 24 Giugno 2024

Lunedì il tempo a Bologna sarà caratterizzato da precipitazioni persistenti. Durante la notte il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 18.7 gradi e un’umidità all’86%. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un temporale e piogge continue, con un’umidità che raggiungerà il 92%. Questo andamento persiste fino a metà giornata, quando le piogge si attenueranno leggermente. Nel pomeriggio le precipitazioni continueranno senza tregua, con temperatura intorno ai 19 gradi e un’umidità al 91%. Verso sera la situazione non migliorerà, con temporali e piogge continue, accompagnati da un’umidità elevata.

Le temperature si manterranno tra 17.8°C e 19.1°C, con un’umidità che oscillerà tra il 85% e il 92%. Il vento soffierà costantemente da ovest con una velocità media tra i 8 e gli 12 km/h.

Martedì, 25 Giugno 2024

Martedì a Bologna il maltempo continuerà a caratterizzare la giornata con piogge e temporali che si alterneranno. Durante la notte il cielo sarà nuovamente coperto con una leggera diminuzione delle temperature e un’umidità del 93%. Le prime ore del mattino vedranno piogge continue e un’umidità in aumento, con temperature intorno ai 18 gradi. Questo andamento persiste fino a metà giornata, quando i temporali prenderanno il sopravvento, con un’umidità che si manterrà elevata. Nel pomeriggio e verso sera la situazione non migliorerà, con temporali che continueranno ad alternarsi a piogge, accompagnati da un’umidità costantemente alta.

Le temperature oscilleranno tra 18.5°C e 20.3°C, con un’umidità che varierà dal 89% al 95%. Il vento soffierà principalmente da nord-ovest con una velocità media compresa tra 1 e 9 km/h.