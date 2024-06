Meteo Cagliari, previsioni da Domenica 23 a Martedì 25 Giugno

Domenica, 23 Giugno 2024:

Il tempo domenica a Cagliari sarà prevalentemente coperto con qualche schiarita in alcune ore. La temperatura sarà abbastanza stabile, con valori compresi tra 19.3°C e 27.4°C. L’umidità sarà moderata, variando tra il 39% e l’85%. Il vento soffierà con una velocità media tra i 13 e i 23 km/h provenendo principalmente da direzione nord-ovest.

Lunedì, 24 Giugno 2024:

Lunedì, il cielo sarà sereno per gran parte della giornata, con temperature che oscilleranno tra i 17.7°C e i 29.8°C. L’umidità sarà leggermente inferiore rispetto alla giornata precedente, variando tra il 33% e il 80%. Il vento sarà prevalentemente debole, con velocità comprese tra 1 e 25 km/h, proveniente principalmente da ovest.

Martedì, 25 Giugno 2024:

Martedì si prospetta una giornata senza nuvole, con temperature in aumento che varieranno tra i 19.0°C e i 31.0°C. L’umidità si manterrà al di sotto del 80%, garantendo un clima piacevole. Il vento soffierà con una velocità media tra i 8 e i 23 km/h provenendo principalmente da ovest-nord-ovest.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Cagliari. È importante tenere conto di tali informazioni per pianificare al meglio le attività all’aperto e per adattare le proprie abitudini in base alle condizioni meteorologiche. Restate aggiornati sulle previsioni per vivere al meglio la vostra settimana!