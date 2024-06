Meteo Campobasso, previsioni da Domenica 23/06/2024 a Martedì 25/06/2024

Domenica, 23 Giugno 2024

La giornata di Domenica a Campobasso inizierà con un cielo sereno e temperature piacevoli attorno ai 19-20°C. Durante le prime ore del mattino, la nuvolosità aumenterà leggermente, ma le precipitazioni sono improbabili. Nel corso della mattinata, le nubi sparse si diraderanno e il sole tornerà a splendere, portando le temperature a salire fino a 24-25°C. Nel primo pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà, e si prevede l’arrivo di piogge deboli verso le 15:00, con una diminuzione delle temperature intorno ai 26-27°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo rimarrà coperto, e le precipitazioni proseguiranno, accompagnate da un modesto calo delle temperature fino a 22-23°C. Il vento soffierà moderatamente da sud-sud-ovest con velocità tra 8 e 21 km/h.

Lunedì, 24 Giugno 2024

Lunedì, il cielo sopra Campobasso sarà prevalentemente nuvoloso, con qualche schiarita nelle prime ore del mattino. Non sono previste precipitazioni significative per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori che oscilleranno tra i 20 e i 27°C. Nel primo pomeriggio, il cielo si schiarirà, e il sole farà capolino, portando le temperature a toccare i 28°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, le nuvole sparse torneranno a coprire il cielo, con temperature che tenderanno a calare fino a 20-22°C. Il vento soffierà debolmente da est-sud-est con velocità comprese tra 0 e 6 km/h.

Martedì, 25 Giugno 2024

Martedì il cielo sopra Campobasso sarà inizialmente poco nuvoloso, ma nel corso della mattinata la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto con temperature intorno ai 25-26°C. Nel primo pomeriggio, il cielo si libererà nuovamente, e il sole farà la sua comparsa, portando le temperature a salire fino a 26-27°C. Nel tardo pomeriggio, le nuvole sparse torneranno a coprire il cielo, e si prevede l’arrivo di piogge deboli, accompagnate da un calo delle temperature fino a 20-23°C. In serata, le precipitazioni continueranno, e l’umidità aumenterà. Il vento soffierà moderatamente da sud con velocità tra 13 e 19 km/h.