Meteo Genova, previsioni da Domenica 23 a Martedì 25 Giugno

Domenica, 23 Giugno 2024:

Le previsioni meteo per Genova del prossimo 23 giugno mostrano una giornata inizialmente coperta con nubi sparse e una temperatura che oscillerà intorno ai 19-20°C. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà coperto con un aumento dell’umidità, e la temperatura salirà gradualmente fino a toccare i 22.5°C intorno alle ore 9:00. Nel pomeriggio il cielo rimarrà coperto con temperature che si manterranno intorno ai 22-23°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il tempo rimarrà coperto con un calo delle temperature fino a 20.4°C e un aumento della umidità. Il vento soffierà da nord a una velocità compresa tra i 23 e i 27 km/h.

Lunedì, 24 Giugno 2024:

La giornata del 24 giugno a Genova sarà caratterizzata da una presenza costante di nuvole, con piogge previste a partire dalla mezzanotte. La temperatura si manterrà intorno ai 20-22°C durante l’intera giornata, con un picco di umidità intorno alle ore 7:00. Nel corso della mattinata, la pioggia sarà intermittente e il vento soffierà da nord con una velocità compresa tra i 13 e i 17 km/h. Nel pomeriggio le precipitazioni saranno più intense, con temperature che si manterranno intorno ai 22-23°C e una leggera diminuzione della velocità del vento. In serata, la pioggia proseguirà con una diminuzione delle temperature e del vento.

Martedì, 25 Giugno 2024:

Le previsioni meteo per il 25 giugno a Genova indicano una giornata coperta, con piogge intermittenti e temperature che oscilleranno tra i 20 e i 24°C. Durante la mattinata, le precipitazioni saranno più intense principalmente nelle prime ore, con un aumento dell’umidità e una temperatura che raggiungerà i 22.9°C intorno alle ore 10:00. Nel pomeriggio, il tempo coperto e le piogge intermittenti proseguiranno con temperature che si manterranno intorno ai 24°C e un vento che soffierà da nord con una velocità di 10 km/h. In serata, il cielo resterà coperto con temperature in diminuzione e una leggera diminuzione della velocità del vento.