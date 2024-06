Meteo Messina, previsioni da Domenica 23 a Martedì 25 Giugno

Domenica, 23 Giugno 2024

La giornata di domenica si preannuncia all’insegna del sereno, con temperature che si aggireranno attorno ai 23-26 gradi Celsius. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, si prevede l’arrivo di nubi sparse che potrebbero portare ad un leggero aumento dell’umidità. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra i 20 e i 24 km/h, proveniente prevalentemente da nord-nordest.

Lunedì, 24 Giugno 2024

Lunedì sarà caratterizzato da un inizio con nubi sparse, con una leggera aumentata umidità rispetto alla giornata precedente. Nel corso della mattinata e del pomeriggio si prevede un cielo poco nuvoloso, con temperature comprese tra i 23 e i 26 gradi Celsius. Il vento avrà una velocità tra i 13 e i 22 km/h, proveniente da nord-nordest.

Martedì, 25 Giugno 2024

La giornata di martedì inizierà con cielo coperto e umidità in aumento. Tuttavia, nel corso della mattinata il tempo migliorerà, dando spazio a cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i 27-28 gradi Celsius. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 12 e i 49 km/h proveniente da diverse direzioni, in particolare da sud-sudovest.