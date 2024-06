Meteo Modena, previsioni da Domenica 23 a Martedì 25 Giugno

Domenica, 23 Giugno 2024

Il prossimo 23 giugno, Modena sarà interessata da un’instabilità atmosferica che porterà temporali e precipitazioni intense. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 20 gradi e un’umidità del 66%. Il vento soffierà con una velocità media di 7 km/h proveniente da ovest-nord-ovest. Nel corso della mattinata, le condizioni non cambieranno molto: il cielo resterà coperto, con temperature in aumento fino a toccare i 23 gradi, un’umidità del 60% e un vento proveniente da est. Verso mezzogiorno ci sarà una brusca variazione del tempo con l’arrivo della pioggia, che proseguirà nel primo pomeriggio. Successivamente, nel tardo pomeriggio, si prevedono temporali e grandinate, con temperature intorno ai 20 gradi e un’umidità del 89%, mentre il vento soffierà da ovest. In serata e nella notte il cielo resterà coperto con possibilità di pioggia e temperature intorno ai 19 gradi.

Lunedì, 24 Giugno 2024

Lunedì 24 giugno, il maltempo continuerà ad interessare la città di Modena. Durante la notte e le prime ore del mattino il cielo sarà coperto con piogge intense, temperature attorno ai 18 gradi e un’umidità elevata. Il vento soffierà da ovest con una velocità media di 7-8 km/h. Nel corso della giornata le precipitazioni continueranno incessanti, con temperature stabili intorno ai 19 gradi e un’umidità elevata. Il vento sarà debole, proveniente da diverse direzioni. Verso sera e durante la notte il tempo non darà tregua, con piogge continue e temperature intorno ai 18 gradi.

Martedì, 25 Giugno 2024

Martedì 25 giugno, il maltempo sembrerà non dar tregua a Modena. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà coperto con piogge e temporali, temperature intorno ai 18 gradi e un’umidità elevata. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità di 8 km/h. Nel corso della giornata le piogge continueranno, con temperature che si manterranno intorno ai 20 gradi e un’umidità che si aggirerà intorno al 90%. Il vento sarà debole, proveniente da diverse direzioni. Anche nel corso della serata e della notte, le precipitazioni non daranno tregua, con temperature che si manterranno intorno ai 19 gradi e un’umidità elevata.