Tremenda alluvione in Svizzera al confine con la Lombardia: dispersi e feriti gravi nel Canton Grigioni

Una violenta ondata di maltempo ha colpito duramente la Svizzera e in particolar modo i cantoni meridionali nella giornata di ieri e nella notte appena passata. Nella regione del Canton Grigioni la situazione è drammatica: un forte temporale ha scaricato tra 150 e 200 mm di pioggia in appena due ore in nottata sulla vetta della Mesolcina, causando piene storiche che hanno sommerso la vallata.

Il bilancio provvisorio è allarmante. Attualmente, almeno tre persone risultano disperse, probabilmente sepolte dalle frane che hanno travolto la zona. Diverse altre persone hanno riportato ferite gravi. Le squadre di soccorso sono al lavoro per ritrovare i dispersi e prestare assistenza ai feriti.

La situazione più critica si registra nella zona di Lostallo, e in particolare nel nucleo di Sorte. Questa area è stata travolta da una colata di fango e detriti, trasportati dal fiume Moesa e da un affluente laterale. Tre case sono state completamente distrutte, mentre molte altre hanno subito danni significativi. L’elettricità è mancata per diverse ore e l’acqua corrente non è ancora stata ripristinata.

La furia dell’acqua ha devastato anche le infrastrutture stradali. L’autostrada A13, fondamentale asse autostradale che attraversa tutta la Svizzera orientale, ha subito danni gravissimi nei pressi di Lostallo. Un tratto di circa centocinquanta metri è crollato, rendendo la strada impraticabile tra Grono e Lostallo. Questa interruzione sta causando enormi disagi al traffico e complicando ulteriormente gli sforzi di soccorso e recupero.

La situazione delle vie di comunicazione nella regione è estremamente critica. Le autorità locali e i servizi di emergenza stanno lavorando incessantemente per ripristinare la viabilità e assicurare il soccorso alle persone colpite. Ulteriori aggiornamenti sulla situazione verranno forniti nelle prossime ore, mentre si continua a monitorare attentamente l’evolversi delle condizioni meteorologiche e dei fenomeni franosi.