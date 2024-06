Forte terremoto Magnitudo 6.1 in VENEZUELA. Ecco i dettagli.

Una intensa scossa di terremoto di magnitudo 6.1 si è verificata alle ore 05:58:01 (ora italiana) del 23 giugno 2024 con epicentro localizzato a SUCRE, VENEZUELA.

Il sisma si è verificato a una profondità (ipocentro) di 98.0 km.

Dalle prime informazioni, la scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione in un’area piuttosto ampia, in particolare nell’area settentrionale del paese. Al momento non è noto se vi siano danni a cose o persone. L’elevata profondità dovrebbe aver attenuato gli effetti in superficie.

