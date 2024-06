Maltempo: esonda torrente a Grigno, in Trentino Alto Adige. Detriti fra le case.

Una nuova perturbazione, come previsto, si sta abbattendo sul Centro-Nord Italia, e ha già portato una notte di forte maltempo con piogge e temporali persistenti. Le regioni più colpite sono state la Lombardia, il Trentino-Alto Adige e il Veneto, dove si sono registrate diverse criticità.

In Trentino-Alto Adige, il maltempo ha causato l’esondazione di un torrente nel comune di Grigno, situato in Valsugana. Le frazioni di Belvedere e Tezze sono state particolarmente colpite: l’uscita dell’acqua dall’alveo del rio ha provocato una frana, con detriti che hanno raggiunto il centro abitato.

Fortunatamente, non si registrano feriti, ma sette famiglie sono state evacuate e trovano temporaneamente riparo nella caserma dei vigili del fuoco di Grigno, che sono al lavoro dalle 3:30 di questa notte per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area.

L’intera Valsugana ha risentito pesantemente delle condizioni meteorologiche avverse. I vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi per fronteggiare i danni causati dalle piogge intense e dai temporali. Strade allagate, frane e smottamenti sono solo alcune delle problematiche riscontrate, rendendo necessari interventi urgenti per garantire la sicurezza dei residenti e ripristinare la viabilità.

Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione, poiché le previsioni meteo indicano che il maltempo potrebbe persistere nelle prossime ore.