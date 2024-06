Meteo Ancona, previsioni da Lunedì 24 a Mercoledì 26 Giugno

Meteo Ancona prossimi giorni 24 Giugno, 25 Giugno, 26 Giugno: alternanza di coperto, pioggia e schiarite

Le previsioni meteo per Ancona indicano un susseguirsi di condizioni atmosferiche variabili nei prossimi giorni. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Lunedì, 24 Giugno 2024

Durante la giornata di lunedì, il cielo rimarrà coperto con la presenza di nubi fitte. Si prevedono precipitazioni a partire dal tardo pomeriggio, con un aumento dell’umidità e una diminuzione delle temperature. La velocità del vento si manterrà costante intorno ai 15-17 km/h provenienti da direzioni nord-ovest. Le temperature oscilleranno tra i 19.6°C e i 23.8°C.

Martedì, 25 Giugno 2024

Martedì sarà caratterizzato da un cielo nuvoloso con schiarite alternate a copertura nuvolosa. Nel corso della giornata, si prevedono precipitazioni, con un aumento dell’umidità e una leggera diminuzione delle temperature. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 5 e i 10 km/h, proveniente principalmente da direzioni ovest e nord-ovest. Le temperature si manterranno tra i 20.1°C e i 24.0°C.

Mercoledì, 26 Giugno 2024

La giornata di mercoledì vedrà un cielo nuvoloso con possibili schiarite e la presenza di precipitazioni, soprattutto durante la mattinata. L’umidità resterà elevata con temperature che si manterranno stabili tra i 20.5°C e i 23.9°C. Il vento soffierà con intensità variabile, principalmente da direzioni nord-ovest e nord-est. Si consiglia di prestare attenzione ai temporali previsti durante la mattinata.

In conclusione, nei prossimi giorni Ancona sarà interessata da un’alternanza di condizioni atmosferiche, con copertura nuvolosa, precipitazioni e possibili schiarite. È consigliabile monitorare costantemente le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie in base alle condizioni climatiche previste.