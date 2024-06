Meteo Catania, previsioni da Lunedì 24 a Mercoledì 26 Giugno

Meteo Catania prossimi giorni 24 Giugno, 25 Giugno, 26 Giugno: variazioni meteorologiche in arrivo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania prevedono variazioni significative delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio il tempo previsto per Lunedì, Martedì e Mercoledì.

Meteo per Lunedì, 24 Giugno 2024

Lunedì a Catania si prevede un inizio di giornata con cielo poco nuvoloso con temperature che si aggireranno intorno ai 23-27 °C. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà prevalentemente sereno o poco nuvoloso con un’umidità che oscillerà tra il 56% e il 93%. Il vento soffierà a velocità variabile tra i 2 e i 15 km/h, principalmente da direzione E-NE.

Meteo per Martedì, 25 Giugno 2024

Martedì il tempo subirà un cambiamento repentino: la giornata inizierà con cielo coperto e piogge sparse con temperature intorno ai 23-28 °C. Nel corso della giornata, le condizioni meteorologiche miglioreranno gradualmente, con la comparsa di nubi sparse e sereno verso il pomeriggio. L’umidità si manterrà tra il 53% e il 90%, mentre il vento soffierà con intensità tra i 1 e i 26 km/h, principalmente da direzione E-NE.

Meteo per Mercoledì, 26 Giugno 2024

Mercoledì la situazione meteorologica si stabilizzerà nuovamente, con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso e temperature comprese tra i 23-29 °C. L’umidità si manterrà attorno al 45-86%, mentre il vento soffierà con intensità tra i 2 e i 15 km/h, principalmente da direzione E-NE.

In conclusione, le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni a Catania indicano un’alternanza di condizioni atmosferiche, passando da giornate soleggiate a brevi episodi di pioggia, con variazioni nelle temperature e nell’umidità. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto e adattarsi ai repentini cambiamenti del tempo.