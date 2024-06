Meteo Catanzaro, previsioni da Lunedì 24 a Mercoledì 26 Giugno

Previsioni Meteo per Catanzaro

Il meteo a Catanzaro nei prossimi giorni prevede variazioni significative. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Lunedì 24 Giugno 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature che si aggireranno attorno ai 22-23 gradi. Durante la mattina e il primo pomeriggio non sono previste precipitazioni, ma il cielo si coprirà parzialmente dalle 15:00 alle 18:00 con un aumento dell’umidità. Le temperature massime si attesteranno sui 31-32 gradi, mentre la velocità del vento sarà moderata, proveniente dall’ovest con intensità tra i 15 e i 22 km/h.

Martedì 25 Giugno 2024

La giornata di Martedì sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso con possibili piogge durante la mattina e il primo pomeriggio. Le temperature si manterranno sui valori attorno ai 23-29 gradi, con un aumento dell’umidità. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 6 e i 24 km/h proveniente da diverse direzioni, prevalentemente da ovest e nord-ovest.

Mercoledì 26 Giugno 2024

La giornata si presenterà con nubi sparse al mattino, seguite da un cielo parzialmente nuvoloso durante il resto della giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 30 gradi con umidità che si manterrà moderata. Il vento soffierà principalmente da direzione ovest con velocità tra i 5 e i 33 km/h.

In base alle previsioni, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche, soprattutto durante Martedì, quando sono previste precipitazioni. È consigliabile essere preparati con l’abbigliamento adeguato e tenere monitorato il meteo in tempo reale per adattare al meglio le proprie attività in base alle condizioni climatiche. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.