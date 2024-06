Meteo Firenze, previsioni da Lunedì 24 a Mercoledì 26 Giugno

Meteo Firenze prossimi giorni 24 Giugno, 25 Giugno, 26 Giugno: tempo variabile con probabilità di piogge e temporali.

Le previsioni meteo per Firenze indicano un cambiamento nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Analizziamo nel dettaglio il meteo previsto per Lunedì, Martedì e Mercoledì.

Meteo per Lunedì, 24 Giugno 2024

Lunedì a Firenze sarà caratterizzato da cielo coperto per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 24-25 °C durante le ore centrali, con un’umidità variabile tra il 58% e il 61%. Il vento soffierà con una media di 7-8 km/h proveniente da nord-est (NE). Non sono previste precipitazioni significative.

Meteo per Martedì, 25 Giugno 2024

Martedì a Firenze si prevede un inizio di giornata con nubi sparse e temperature intorno ai 19-20 °C e un’umidità che oscillerà tra il 82% e il 88%. Nel corso della mattina, il cielo si coprirà ulteriormente e nel pomeriggio sono attese precipitazioni, con possibilità di piogge moderate e temporali. Le temperature massime toccheranno i 25-26 °C con un’umidità che si manterrà intorno al 52-60%. Il vento aumenterà di intensità nel pomeriggio, con raffiche fino a 14 km/h provenienti da ovest (W) e sud-ovest (SW).

Meteo per Mercoledì, 26 Giugno 2024

Mercoledì a Firenze sarà caratterizzato da condizioni di nebbia nelle prime ore del giorno, con temperature intorno ai 17-18 °C e un’umidità tra il 95% e il 96%. Nel corso della giornata, le condizioni miglioreranno con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 24-25 °C. Il vento soffierà da ovest (W) con una media di 10 km/h. Non sono previste precipitazioni significative, ma l’umidità si manterrà elevata, intorno al 60-70%.

In conclusione, il meteo per Firenze nei prossimi giorni sarà caratterizzato da un’alternanza di condizioni atmosferiche, con possibili precipitazioni e temporali nella giornata di Martedì, seguite da un miglioramento delle condizioni il Mercoledì. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteo in continuo aggiornamento per pianificare al meglio le attività all’aperto.