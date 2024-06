Meteo L’Aquila, previsioni da Lunedì 24 a Mercoledì 26 Giugno

Lunedì, 24 Giugno 2024:

La giornata di lunedì si presenterà con un cielo prevalentemente coperto durante le prime ore del giorno, con temperature che si manterranno intorno ai 16-17 gradi. Successivamente, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche con schiarite e un aumento delle temperature fino a toccare i 23 gradi verso le ore 10. Tuttavia, a partire dalle 11 del mattino è prevista la comparsa di precipitazioni deboli, che si protrarranno fino alle prime ore del pomeriggio. Durante questo periodo, le temperature si manterranno intorno ai 22-23 gradi. Nel pomeriggio, le precipitazioni si intensificheranno, accompagnate da un calo delle temperature che raggiungeranno i 19 gradi. La pioggia continuerà fino alle prime ore della sera, quando finalmente il cielo si schiarirà e le temperature torneranno a salire fino a 18-19 gradi. Durante la notte, il cielo sarà sereno e le temperature si manterranno intorno ai 16-17 gradi. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra il 90% e il 98%, mentre i venti soffieranno con una velocità media compresa tra i 2 e i 13 km/h provenienti principalmente da est e sud-est.

Martedì, 25 Giugno 2024:

Martedì si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni atmosferiche più stabili rispetto alla precedente. Durante la notte e le prime ore del mattino il cielo sarà sereno, con temperature comprese tra i 15 e i 17 gradi. Man mano che avanza la mattinata, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature in aumento fino a toccare i 24 gradi. Verso mezzogiorno, si prevede l’arrivo di precipitazioni deboli che si protrarranno fino al pomeriggio, accompagnate da un calo delle temperature fino a 18 gradi. Nel tardo pomeriggio, le precipitazioni si intensificheranno, con temperature che scenderanno fino a 17 gradi. Durante la serata e la notte, le precipitazioni continueranno, con temperature che si manterranno intorno ai 17 gradi. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra il 94% e il 97%, mentre i venti soffieranno con una velocità media compresa tra i 2 e i 12 km/h provenienti principalmente da est e sud-est.

Mercoledì, 26 Giugno 2024:

Mercoledì si prospetta come una giornata caratterizzata da sereno nella prima parte della giornata, con temperature che si manterranno intorno ai 15-17 gradi. Durante la mattinata, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature in aumento fino a toccare i 23 gradi verso mezzogiorno. Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno intorno ai 22 gradi. Nel tardo pomeriggio e in serata, la copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, ma senza precipitazioni, con temperature che scenderanno fino a 14-15 gradi. Durante la notte, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature intorno ai 14 gradi. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra il 94% e il 98%, mentre i venti soffieranno con una velocità media compresa tra i 1 e i 17 km/h provenienti principalmente da ovest e nord-ovest.