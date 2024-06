Meteo Modena, previsioni da Lunedì 24 a Mercoledì 26 Giugno

Meteo Modena prossimi giorni 24 Giugno, 25 Giugno, 26 Giugno: temporali, piogge e sereno in arrivo

L’andamento meteorologico dei prossimi giorni a Modena prevede un mix di piogge, temporali e sereno. Analizziamo nel dettaglio le previsioni meteo per ogni giornata.

Lunedì, 24 Giugno 2024

La giornata di lunedì si preannuncia piovosa con temporali e precipitazioni diffuse. Dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio sono attese piogge intense e temporali, con picchi di intensità nelle prime ore del mattino e nel primo pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 18-19°C, con un’umidità che raggiungerà punte del 96%. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità media compresa tra i 4 e i 12 km/h.

Martedì, 25 Giugno 2024

La pioggia continuerà anche nella giornata di martedì, con precipitazioni diffuse e temporali sparsi. Le temperature si manterranno intorno ai 18-19°C, con un’umidità che oscillerà tra il 92% e il 96%. Durante la mattinata e il primo pomeriggio sono attese piogge intense, mentre nel tardo pomeriggio e sera le precipitazioni diminuiranno d’intensità. Il vento sarà prevalentemente da ovest-nordovest con una velocità media compresa tra i 3 e i 9 km/h.

Mercoledì, 26 Giugno 2024

La giornata di mercoledì sarà contraddistinta da un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Le piogge si attenueranno e lasceranno spazio a un cielo parzialmente nuvoloso al mattino, per poi schiarirsi completamente nel corso della giornata, regalando un pomeriggio sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo punte di 26-27°C nel primo pomeriggio, con un’umidità che diminuirà intorno al 56-60%. Il vento sarà prevalentemente da ovest-sudovest con una velocità compresa tra i 3 e i 9 km/h, favorendo un clima più mite e piacevole.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche previste per i prossimi giorni a Modena. È consigliabile prestare attenzione alle indicazioni meteo e prepararsi adeguatamente, considerando le piogge intense e i temporali previsti per lunedì e martedì, per poi godere di un meritato sereno nella giornata di mercoledì.