Meteo Prato, previsioni da Lunedì 24 a Mercoledì 26 Giugno

Meteo Prato prossimi giorni 24 Giugno, 25 Giugno, 26 Giugno: previsioni di maltempo con temporali e piogge sparse

Per quanto riguarda Lunedì 24 Giugno, ci aspettiamo una giornata caratterizzata da instabilità atmosferica. Al mattino, il cielo sarà coperto con possibilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio le precipitazioni potrebbero intensificarsi. Le temperature si manterranno su valori compresi tra i 19.3°C e i 25.4°C con un’umidità che oscillerà tra il 58% e l’85%. Il vento soffierà prevalentemente da direzione NE con intensità che varierà tra 1 km/h e 11 km/h.

Per Martedì 25 Giugno, le condizioni meteorologiche non sembrano migliorare. Il cielo resterà coperto per gran parte della giornata, con possibili schiarite solo nelle prime ore del mattino. Nel tardo pomeriggio e sera, sono attese precipitazioni, accompagnate da un aumento dell’umidità. Le temperature si manterranno tra i 18.3°C e i 25.3°C con un’umidità che raggiungerà il 94%. Il vento sarà prevalente da direzione NE con intensità tra 2 km/h e 5 km/h, aumentando durante le precipitazioni.

Infine, Mercoledì 26 Giugno, il maltempo sembrerà persistere con cielo coperto e possibili piogge sparse durante gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 18.1°C e i 25.2°C, con un’umidità che si manterrà elevata, tra il 58% e il 93%. Il vento soffierà prevalentemente da direzione W, con intensità tra 2 km/h e 10 km/h.