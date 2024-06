Meteo Roma, previsioni da Lunedì 24 a Mercoledì 26 Giugno

Previsioni Meteo per Roma: 24 Giugno

Lunedì, **24 Giugno 2024**, le condizioni meteorologiche a Roma saranno caratterizzate da nuvolosità diffusa per l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i 21°C e i 26.8°C. Durante la mattina, il cielo sarà coperto con possibilità di pioggia debole intorno alle 10:00, mentre nel pomeriggio si avrà qualche schiarita con nubi sparse. La serata sarà prevalentemente serena. L’umidità sarà moderata, con valori compresi tra il 40% e il 77%. Il vento soffierà a una velocità media tra 1 km/h e 18 km/h, con direzione variabile da Sud a Nord-Est.

Previsioni Meteo per Roma: 25 Giugno

Martedì, **25 Giugno 2024**, il tempo a Roma sarà nuvoloso con possibili piogge durante la mattinata. Le temperature si manterranno tra i 20.2°C e i 27.2°C. Nel pomeriggio, la nuvolosità diminuirà gradualmente, dando spazio a schiarite e cieli poco nuvolosi. Durante la serata, il cielo si presenterà sereno. L’umidità sarà variabile tra il 47% e l’87%, con la presenza di precipitazioni nelle prime ore del mattino. Il vento soffierà con intensità tra 3 km/h e 17 km/h, prevalentemente da Sud a Ovest.

Previsioni Meteo per Roma: 26 Giugno

Mercoledì, **26 Giugno 2024**, a Roma si prevede una giornata soleggiata con cieli poco nuvolosi. Le temperature oscilleranno tra i 18.7°C e i 30.6°C. L’umidità sarà bassa, con valori compresi tra il 33% e il 97%. Il vento soffierà da Nord a Ovest con una velocità tra 3 km/h e 25 km/h. Si prevede una stabile situazione di sereno per l’intera giornata, senza precipitazioni.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Roma suggeriscono un inizio della settimana instabile con piogge e nuvolosità, ma con il passare dei giorni ci si aspetta un miglioramento delle condizioni, con un aumento delle temperature e un cielo prevalentemente sereno. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni in tempo reale per eventuali aggiornamenti.