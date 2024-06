Meteo Torino, previsioni da Lunedì 24 a Mercoledì 26 Giugno

Lunedì, 24 Giugno 2024

Il tempo a Torino lunedì sarà caratterizzato da una giornata instabile con cieli coperti e piogge sparse. La mattina sarà nuvoloso con precipitazioni leggere, mentre nel pomeriggio e verso sera è prevista pioggia più intensa. Le temperature saranno comprese tra i 16.6°C e i 23.8°C, con un’umidità che oscillerà tra il 57% e l’86%. Il vento soffierà prevalentemente da est-sudest con velocità leggere, salvo aumentare leggermente nel corso della giornata.

Martedì, 25 Giugno 2024

La giornata di martedì sarà caratterizzata da tempo instabile, con cieli coperti e piogge frequenti. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 18-22°C, mentre l’umidità sarà elevata, arrivando fino al 98%. Il vento sarà prevalentemente leggero, ma si potranno registrare raffiche più intense durante le precipitazioni. Nel corso del pomeriggio e della sera sono attese piogge più intense, con possibili temporali.

Mercoledì, 26 Giugno 2024

La situazione meteorologica mercoledì sarà caratterizzata da nebbie al mattino e piogge nel corso della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 17-24°C, con un’umidità che diminuirà gradualmente durante il giorno. Nel pomeriggio è previsto un temporale, mentre verso sera i cieli si presenteranno nuvolosi. Il vento soffierà da sudest con intensità variabile, inizialmente leggero ma in aumento nel corso della giornata.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Torino suggeriscono di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e di prepararsi adeguatamente per affrontare precipitazioni frequenti. Si consiglia di tenere a portata di mano un ombrello e di prestare attenzione alla guida, specialmente in presenza di pioggia intensa. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.