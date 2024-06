Nubifragio sull’Altopiano di Asiago: esonda il torrente Ghelpack

Il maltempo mette a dura prova varie zone del Nord in queste ore. Un forte temporale ha colpito in tarda notte la zona dell‘Altopiano di Asiago, concentrandosi tra le località di Camporovere, Asiago e Gallio, situate a circa 1000 metri di quota. In sole due ore, sono stati registrati circa 100 mm di pioggia, causando l’esondazione del torrente Ghelpack e provocando notevoli disagi e danni.

L’esondazione del torrente ha avuto conseguenze significative sul territorio. Il corso principale di Asiago è stato pesantemente allagato, con l’acqua che ha invaso diversi negozi, causando danni materiali e perdite economiche per i commercianti locali. A Gallio diverse abitazioni hanno subito allagamenti, in particolare nei piani interrati e nelle cantine.

Le autorità locali sono intervenute per monitorare la situazione e fornire assistenza agli abitanti colpiti. Squadre di emergenza e volontari stanno lavorando senza sosta per ripristinare la normalità e prevenire ulteriori danni, in vista delle prossime ore che si preannunciano ancora critiche dal punto di vista meteorologico.