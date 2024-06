Trentino Alto Adige: frana in Galleria, chiusa Strada Stata SS50

La notte appena trascorsa ha visto il Trentino Alto Adige colpito da forti piogge che hanno creato numerose criticità nella regione. Una situazione pericolosa si è verificata lungo la Strada Statale SS50, dove la circolazione è stata interrotta dal km 52 fino alla rotatoria di Monte Totoga a causa di alcuni smottamenti che hanno reso impraticabile il tratto.

Le frane si sono verificate in due punti distinti. La prima si è abbattuta all’interno di una galleria situata a monte del lago artificiale, mentre la seconda si è verificata sopra il bivio per Lamon, in Veneto. La chiusura della strada ha causato l’isolamento della valle, accessibile solo compiendo un lungo giro attraverso il Passo del Brocon.

La chiusura della Strada Statale SS50, essendo avvenuta di domenica, ha implicazioni significative sia per i turisti che devono rientrare a casa sia per quelli in arrivo. I disagi sono notevoli anche per gli operatori turistici.