Ultim’ora: oggetti luminosi avvistati nei cieli italiani, migliaia di segnalazioni dal Sud Italia [VIDEO]

Questa sera, numerose segnalazioni di oggetti luminosi in movimento sono giunte da diverse località del Centro-Sud Italia. Gli avvistamenti, resi possibili grazie anche ai cieli sereni, sono stati registrati intorno alle 21:15 e hanno coinvolto una vasta area della penisola, in particolare quella che va dalla Sicilia alla Puglia.

Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte delle autorità competenti. Tuttavia, l’ipotesi più verosimile è che queste luci misteriose siano collegate al lancio di satelliti della missione Starlink.

Starlink è un progetto ambizioso della società SpaceX, fondata da Elon Musk, con l’obiettivo di creare una costellazione di satelliti in orbita bassa per fornire internet ad alta velocità in tutto il mondo. I satelliti vengono generalmente lanciati in gruppi di decine alla volta e, nelle prime ore dopo il lancio, possono essere visibili dalla Terra come una serie di punti luminosi che si muovono in fila indiana attraverso il cielo.

I social media sono stati invasi da numerosi video e testimonianze degli avvistamenti. Gli utenti hanno condiviso le loro esperienze e impressioni, contribuendo a diffondere rapidamente la notizia. Molti si sono interrogati sulla natura delle luci, generando discussioni e speculazioni online.

Non è raro che i lanci di Starlink creino spettacoli luminosi visibili a occhio nudo, soprattutto in condizioni atmosferiche ottimali come quelle di stasera. Tuttavia, è sempre consigliabile attendere conferme ufficiali per avere una spiegazione definitiva degli avvistamenti.

Continueremo a monitorare la situazione e fornire aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni dalle autorità competenti o da fonti ufficiali su questo curioso avvistamento.