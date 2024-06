Violento tornado in Russia oggi 23 Giugno: il VIDEO ravvicinato è da paura

Oggi, 23 giugno, un tornado di notevoli dimensioni ha colpito il villaggio Abzelilovsky, nel distretto di Bashkortostan, in Russia. Le immagini che circolano sui social media mostrano un grosso vortice che si abbatte su un’area rurale: in un filmato il tornado è stato ripreso a distanza estremamente ravvicinata da un gruppo di persone.

L’evento atmosferico ha preso di sorpresa gli abitanti del villaggio, che si sono trovati improvvisamente di fronte a una furia della natura di rara intensità. Il tornado ha colpito parte del villaggio con una forza devastante, abbattendo alberi e danneggiando alcuni edifici. Nonostante la gravità della situazione, al momento non si segnalano feriti o vittime, secondo le prime informazioni disponibili.

Ecco le immagini:

Large tornado in Abzelilovsky District of Bashkortostan, Russia 23-06-2024 pic.twitter.com/j8KSbqj98N

Close-up footage of tornado over the village in Abzelilovsky District of Bashkortostan, Russia

23-06-2024 pic.twitter.com/pyNr8qWpSt

— Kirill Bakanov (@WeatherSarov1) June 23, 2024