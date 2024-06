Allarme maltempo in Emilia Romagna: esondazioni a Pavullo nel Frignano [VIDEO]

La perturbazione che sta interessando l’Italia sta portando, come previsto, temporali insistenti su diverse zone del Centro-Nord. La regione Emilia Romagna è attualmente la più colpita, a causa del continuo convergere di intensi nuclei temporaleschi che stanno determinando grossi quantitativi di pioggia, in particolare sulle aree appenniniche e zone limitrofe.

Esondazione e allagamenti a Pavullo nel Frignano

Nel pomeriggio di oggi, a Pavullo nel Frignano (Modena), la situazione è diventata particolarmente critica con l’esondazione del Rio Bago all’altezza di Viale Martiri, nella zona ex Boscaiolo. L’esondazione ha causato estesi allagamenti di strade, con segnalazioni di scantinati e garage allagati. Si stima che siano caduti circa 100 mm di pioggia dalla mezzanotte.

Disagi alla viabilità

A complicare ulteriormente la situazione, una frana ha reso necessario il divieto di transito in Via Pratolino, zona stalla Minelli. Anche nel capoluogo, sono state segnalate varie criticità in diverse vie, tra cui Viale Martiri, Via Prediera e Via Marchiani. Le frazioni circostanti non sono state risparmiate dai disagi causati dalle forti piogge.

Oltre al modenese si registrano allagamenti diffusi e disagi anche in molte altre province, come Parma, Reggio Emilia, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna.

Allerta arancione per domani

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 25 giugno, allerta arancione per rischio idraulico sull’Emilia-Romagna. Il Comunicato è stato diffuso dalla Protezione Civile sul sito ufficiale.