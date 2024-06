Forte terremoto Magnitudo 6.2 alle isole VANUATU. Ecco i dettagli.

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 si è verificata alle ore 10:03:39 (ora italiana) del 24 giugno 2024 nell’area delle isole VANUATU.

Il sisma si è verificato a una profondità (ipocentro) di 167.0 km. Una profondità così elevata rende più lieve l’entità delle onde sismiche in superficie. Inoltre il terremoto è avvenuto in mare lontano da centri abitati importanti. Per questi motivi non ci attendiamo danni a cose o persone.

Vai alla pagina terremoti nel Mondo per rimanere sempre aggiornato sulle principali scosse telluriche che avvengono all’estero.