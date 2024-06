Meteo Bergamo, previsioni da Martedì 25 a Giovedì 27 Giugno

Martedì, 25 Giugno 2024

Il martedì a Bergamo sarà caratterizzato da un’alternanza di condizioni meteorologiche. La giornata inizierà con nuvole sparse e copertura nuvolosa, con temperature intorno ai 19°C e un’umidità dell’aria del 86%. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa rimarrà costante, ma si avranno precipitazioni sotto forma di pioggia accompagnate da un aumento della velocità del vento, che soffierà da sud-sud-ovest. Nel primo pomeriggio le precipitazioni si intensificheranno, trasformandosi in temporali e grandinate, con una diminuzione delle temperature fino a 19.5°C e un’umidità del 90%. Nel tardo pomeriggio e in serata il maltempo continuerà, con piogge e copertura nuvolosa, temperature intorno ai 20°C e una direzione del vento variabile da nord-ovest a sud-ovest.

Mercoledì, 26 Giugno 2024

Mercoledì le condizioni meteorologiche saranno ancora instabili. Al mattino ci sarà una copertura nuvolosa diffusa, con precipitazioni sotto forma di pioggia e un’umidità intorno all’80%. Nel corso della mattinata, le precipitazioni si intensificheranno, accompagnate da un aumento della velocità del vento che soffierà da sud-ovest. Nel primo pomeriggio e nel tardo pomeriggio le condizioni meteorologiche rimarranno instabili, con piogge e copertura nuvolosa, temperature intorno ai 25°C e un’umidità del 70-75%. In serata, la situazione migliorerà leggermente, con una diminuzione delle precipitazioni e un cielo parzialmente nuvoloso, temperature intorno ai 20°C e un vento che soffierà da nord-est.

Giovedì, 27 Giugno 2024

Giovedì le condizioni meteorologiche miglioreranno gradualmente. Durante la notte e all’alba ci sarà una copertura nuvolosa con un’umidità intorno all’90%. Al mattino, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a schiarite e una diminuzione dell’umidità. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio, le condizioni saranno stabili, con cielo poco nuvoloso, temperature intorno ai 25-27°C e un’umidità del 60-70%. Nel pomeriggio e in serata, il cielo rimarrà sereno, con temperature gradevoli intorno ai 23-24°C e un’umidità del 70-80%. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità media di 5-10 km/h.

In conclusione, la previsione meteo per Bergamo indica una fase instabile all’inizio della settimana con precipitazioni intense, seguita da un miglioramento graduale delle condizioni meteorologiche. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per essere preparati a eventuali variazioni del tempo.