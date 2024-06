Meteo Bologna, previsioni da Martedì 25 a Giovedì 27 Giugno

Meteo Bologna prossimi giorni 25 Giugno, 26 Giugno, 27 Giugno: precipitazioni e temperature in diminuzione

Le previsioni meteo per Bologna indicano un inizio di settimana all’insegna delle precipitazioni, con un calo delle temperature e un cielo prevalentemente coperto. Martedì 25 Giugno è previsto un tempo instabile con piogge e temporali, mentre mercoledì 26 Giugno si prevede una diminuzione delle precipitazioni e un cielo nuvoloso. Giovedì 27 Giugno, invece, si preannuncia una giornata principalmente serena con temperature in aumento.

Martedì 25 Giugno

Durante la notte e le prime ore del mattino sono previste precipitazioni intense, con piogge e temporali che potrebbero essere accompagnati da grandine. Le temperature si manterranno intorno ai 19-20°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 95%. Il vento soffierà da ovest-nordovest con velocità comprese tra i 6 e i 10 km/h.

Durante la giornata, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno fino a 23-24°C e un’umidità che si attesterà intorno al 73-75%. Nel pomeriggio sono previste nuove precipitazioni, principalmente sotto forma di pioggia, con una diminuzione della velocità del vento che sarà prevalentemente da ovest-nordovest.

Mercoledì 26 Giugno

Durante la notte e le prime ore del mattino il cielo si manterrà nuvoloso, con temperature intorno ai 18-19°C e un’umidità che si attesterà intorno al 90%. Il vento soffierà da ovest con una velocità di 4-5 km/h. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà coperto con temperature in aumento fino a toccare i 26-27°C, mentre l’umidità tenderà a diminuire. Il vento soffierà da nordovest con una velocità di 6-8 km/h.

Giovedì 27 Giugno

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature intorno ai 20-22°C e un’umidità che si attesterà intorno all’80%. Il vento soffierà da sud-sudovest con una velocità di 4-5 km/h. Nel corso della giornata, cielo sereno e temperature in aumento fino a toccare i 28-29°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 50%. Il vento sarà prevalentemente da nord-nordest con velocità comprese tra i 3 e i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Bologna indicano un inizio della settimana all’insegna delle precipitazioni, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire da mercoledì, con un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Giovedì si prevede un’ulteriore miglioramento delle condizioni, con un cielo prevalentemente sereno e temperature in aumento.