Meteo Catania, previsioni da Martedì 25 a Giovedì 27 Giugno

Meteo Catania prossimi giorni 25 Giugno, 26 Giugno, 27 Giugno: giornate variabili con schiarite e temperature in aumento

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania mostrano una variazione delle condizioni atmosferiche, con una combinazione di copertura nuvolosa, schiarite e temperature in aumento. Analizziamo nel dettaglio le previsioni giornaliere per Martedì, Mercoledì e Giovedì.

Meteo per Martedì, 25 Giugno 2024

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 23°C. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa sarà presente con leggere precipitazioni e un aumento della temperatura fino a 28°C. Nel pomeriggio il cielo si schiarirà, portando a condizioni di sereno con temperature intorno ai 28-29°C. La serata e la notte saranno caratterizzate da cielo sereno e temperature stabili intorno ai 25°C. Il vento avrà una velocità variabile tra 13 e 23 km/h proveniente da direzioni orientali.

Meteo per Mercoledì, 26 Giugno 2024

La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 24-25°C. Durante la mattinata e il primo pomeriggio il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature che raggiungeranno i 28-29°C. Nel tardo pomeriggio e la sera, si avrà un aumento della copertura nuvolosa con temperature che scenderanno gradualmente intorno ai 24-25°C. La notte sarà caratterizzata da nubi sparse e temperature attorno ai 23°C. Il vento avrà una velocità variabile tra 1 e 22 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali.

Meteo per Giovedì, 27 Giugno 2024

La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 22-23°C. Durante la mattinata e il primo pomeriggio si avrà un aumento della copertura nuvolosa con temperature che raggiungeranno i 26-27°C. Nel corso del pomeriggio e della sera, il cielo si schiarirà portando a condizioni di sereno con temperature intorno ai 26°C. La notte sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature attorno ai 22-23°C. Il vento avrà una velocità variabile tra 1 e 17 km/h proveniente principalmente da direzioni orientali.

Complessivamente, i prossimi giorni a Catania vedranno una variazione delle condizioni meteorologiche con schiarite, nubi sparse e temperature in aumento. È consigliabile monitorare costantemente le previsioni per eventuali aggiornamenti.