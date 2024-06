Meteo Ferrara, previsioni da Martedì 25 a Giovedì 27 Giugno

Meteo Ferrara prossimi giorni 25 Giugno, 26 Giugno, 27 Giugno: piogge e copertura nuvolosa

Le previsioni meteo per Ferrara nei prossimi giorni indicano condizioni variabili con piogge e copertura nuvolosa. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascun giorno.

Martedì, 25 Giugno

Durante la giornata di martedì, ci saranno piogge e temporali. Le precipitazioni inizieranno a partire dalle prime ore del giorno, con piogge intermittenti che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 20-24°C con un’umidità che oscillerà tra l’80% e il 95%. Il vento soffierà con una velocità media tra i 5 e i 10 km/h provenendo prevalentemente da nord-est e est.

Mercoledì, 26 Giugno

Mercoledì vedrà un miglioramento delle condizioni meteorologiche rispetto alla giornata precedente, ma la copertura nuvolosa sarà ancora presente con possibili piogge nel corso della giornata. Le temperature saranno più miti, oscillando tra i 19-27°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 60-98%. Il vento soffierà con una velocità media tra i 5 e gli 8 km/h provenendo principalmente da ovest e nord-ovest.

Giovedì, 27 Giugno

Giovedì le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da nubi sparse e schiarite nel corso della giornata. Le temperature saranno più elevate rispetto ai giorni precedenti, con valori compresi tra i 18-29°C, mentre l’umidità si manterrà tra il 46% e il 99%. Il vento sarà meno intenso rispetto ai giorni precedenti, con velocità variabili tra 0 e 9 km/h provenienti da diverse direzioni, principalmente da ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Ferrara indicano una settimana con condizioni variabili, caratterizzate da piogge e copertura nuvolosa. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.