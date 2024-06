Meteo Foggia, previsioni da Martedì 25 a Giovedì 27 Giugno

Martedì, 25 Giugno 2024

Il tempo a Foggia per Martedì si preannuncia variabile. Al mattino avremo cielo coperto con temperature intorno ai 25-26°C, umidità del 51-54% e venti leggeri provenienti da nord-est. Nel corso della mattinata il cielo resterà coperto con temperature in aumento fino a raggiungere i 30°C intorno alle 10:00. Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche non cambieranno molto, con temperature che si manterranno attorno ai 30°C e un aumento delle precipitazioni, con piogge deboli e venti da sud. La situazione peggiorerà nel tardo pomeriggio e in serata, con piogge più intense e venti da est con velocità fino a 21 km/h, e una diminuzione delle temperature fino a 22-23°C.

Mercoledì, 26 Giugno 2024

Mercoledì il tempo sarà instabile. Al mattino avremo piogge deboli con temperature intorno ai 22°C e umidità intorno all’88%. Nel corso della mattinata le piogge continueranno con un aumento della velocità del vento e un calo delle temperature. Nel pomeriggio le precipitazioni saranno ancora presenti, ma meno intense, con temperature che si manterranno attorno ai 26-27°C e venti da nord-ovest. La situazione migliorerà in serata, con una diminuzione delle piogge, un cielo parzialmente nuvoloso, e temperature intorno ai 22-23°C e venti sempre da nord-ovest.

Giovedì, 27 Giugno 2024

Giovedì si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Al mattino avremo cielo sereno con temperature intorno ai 24-25°C e umidità attorno al 64-70%. Nel corso della mattinata il cielo resterà sereno con un aumento delle temperature fino a 26-27°C e venti da nord-ovest. Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche non cambieranno molto, con temperature che si manterranno attorno ai 28-29°C, un cielo sereno e venti sempre da nord-ovest. La situazione si manterrà stabile anche in serata, con temperature intorno ai 23-24°C, cielo sereno e venti sempre da nord-ovest.

Queste previsioni meteo ci indicano un inizio della settimana instabile, con piogge e temperature variabili, ma una netta stabilizzazione del tempo nei giorni successivi con cielo sereno e temperature in aumento.