Meteo Genova, previsioni da Martedì 25 a Giovedì 27 Giugno

Meteo Genova prossimi giorni 25 Giugno, 26 Giugno, 27 Giugno: piogge e coperto con temperature in calo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Genova indicano un clima variabile con piogge e coperto. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 25 Giugno 2024

La giornata inizierà con piogge e temporali durante le prime ore del mattino, con temperature che si manterranno intorno ai 20°C. Nel corso della mattinata il cielo rimarrà coperto, con possibilità di piogge moderate intorno alle 11:00. Nel pomeriggio le temperature si manterranno attorno ai 21-22°C con piogge persistente fino alle 17:00. Nel tardo pomeriggio e la sera il cielo sarà coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 20°C. Il vento soffierà prevalentemente da sud-ovest con una velocità media di 4-6 km/h.

Mercoledì, 26 Giugno 2024

La giornata sarà caratterizzata da un cielo coperto con temperature in calo rispetto al giorno precedente. Durante le prime ore del mattino il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai 19°C. Nel corso della mattinata si avrà una leggera schiarita con temperature che saliranno fino a 22-23°C. Nel pomeriggio il cielo sarà nuovamente coperto con temperature che si manterranno intorno ai 22°C. Durante la serata il cielo rimarrà coperto con temperature in ulteriore calo fino a 19°C. Il vento sarà prevalentemente da sud-ovest con una velocità media di 6-8 km/h.

Giovedì, 27 Giugno 2024

La giornata sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso con temperature che si manterranno attorno ai 23-24°C. Durante le prime ore del mattino si avrà un cielo nuvoloso con temperature intorno ai 19°C. Nel corso della mattinata e del pomeriggio il cielo rimarrà nuvoloso con temperature che saliranno fino a 23-24°C. Durante la sera il cielo rimarrà nuvoloso con temperature in leggero calo fino a 20°C. Il vento sarà prevalentemente da sud con una velocità media di 5-8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Genova indicano un clima variabile con piogge e coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 20-24°C. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate e di avere con sé un ombrello in caso di pioggia.