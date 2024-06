Meteo Messina, previsioni da Martedì 25 a Giovedì 27 Giugno

Martedì, 25 Giugno 2024

Il tempo a Messina inizierà con cielo coperto nella prima parte della notte, con temperature che si manterranno intorno ai 23°C e un’umidità che raggiungerà il 91% alle 5:00, accompagnata da piogge deboli e venti settentrionali con una velocità attorno ai 21 km/h. Durante la mattinata, il cielo si libererà dalle nuvole e si potrà godere di un po’ di sereno con temperature comprese tra i 25°C e i 27°C e un’umidità in calo. Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature massime di 27.6°C e venti che soffieranno da nord-nordest con una velocità di 17 km/h. La serenità continuerà anche in serata, con una leggera diminuzione delle temperature e venti da nord-nordovest con una velocità di 10 km/h.

Mercoledì, 26 Giugno 2024

Nella giornata di mercoledì, a Messina ci sarà un cielo prevalentemente sereno con temperature comprese tra i 23°C e i 26.5°C e un’umidità in calo. Il vento soffierà da nord con una velocità tra i 13 e i 21 km/h. Le condizioni meteo si manterranno stabili per l’intera giornata, con un cielo poco nuvoloso durante il pomeriggio e una leggera diminuzione delle temperature in serata, con venti che si sposteranno verso nord-nordovest.

Giovedì, 27 Giugno 2024

Anche giovedì il meteo a Messina sarà caratterizzato da condizioni di serenità, con temperature che varieranno tra i 22.4°C e i 26.3°C e un’umidità che si manterrà relativamente stabile. I venti soffieranno da nord-nordest con una velocità compresa tra i 13 e i 21 km/h. La giornata si concluderà con una leggera diminuzione delle temperature e venti che ruoteranno verso nord-nordest. In generale, i prossimi giorni saranno caratterizzati da bel tempo e temperature piacevoli, ideali per godersi le giornate estive a Messina.