Meteo Palermo, previsioni da Martedì 25 a Giovedì 27 Giugno

Martedì, 25 Giugno 2024

Le previsioni meteorologiche per Palermo di martedì, 25 Giugno 2024, indicano condizioni variabili durante la giornata. Durante la notte e le prime ore del mattino, si prevede un cielo coperto con possibilità di piogge deboli, con temperature che si manterranno intorno ai 21°C e un’umidità che sarà intorno al 90%. Nel corso della mattinata, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a qualche schiarita con temperature in aumento fino a 23°C e un vento che soffierà da est con una velocità di 8 km/h. Nel primo pomeriggio, il cielo si libererà completamente, il sole farà capolino e le temperature saliranno fino a 25°C, con un vento che si manterrà moderato da est-nordest. La situazione meteorologica migliorerà ulteriormente nel corso del pomeriggio, con cielo sereno e temperature attorno ai 24-25°C. La serata e la notte saranno caratterizzate da un cielo sereno e temperature in diminuzione fino a 22°C, con vento che soffierà da est-sudest con una velocità di 2-4 km/h.

Mercoledì, 26 Giugno 2024

Per mercoledì, 26 Giugno 2024, a Palermo è previsto un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 22°C e un’umidità che si attesterà intorno al 90%. Nel corso della mattinata, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature in aumento fino a 24°C e un vento che soffierà da nord con una velocità di 9 km/h. Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con temperature che raggiungeranno i 26°C, e un vento da nord-nordest con una velocità di 13-14 km/h. Le condizioni si manterranno stabili anche nel primo pomeriggio, con un cielo sereno e temperature intorno ai 26°C. La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno, temperature in diminuzione fino a 21-22°C e vento da est-sudest con una velocità di 1-2 km/h.

Giovedì, 27 Giugno 2024

Per giovedì, 27 Giugno 2024, le previsioni meteorologiche per Palermo indicano condizioni di bel tempo. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 21°C e un’umidità attorno al 75%. Nel corso della mattinata, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature in aumento fino a 26°C e un vento che soffierà da nord-nordest con una velocità di 11 km/h. Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente sereno con temperature attorno ai 27°C e vento sempre da nord-nordest con una velocità di 12-13 km/h. Le condizioni si manterranno stabili anche nel primo pomeriggio, con un cielo sereno e temperature intorno ai 26-27°C. La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno, temperature in diminuzione fino a 22-23°C e vento da nord-nordovest con una velocità di 3-4 km/h.