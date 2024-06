Meteo Perugia, previsioni da Martedì 25 a Giovedì 27 Giugno

Previsioni meteo per Perugia:

Il tempo a Perugia nei prossimi giorni sarà caratterizzato da variazioni significative. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 25 Giugno 2024:

La giornata inizierà con un cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 16 gradi. Nel corso della mattinata la copertura nuvolosa aumenterà, ma non sono previste precipitazioni significative. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 24 gradi nel primo pomeriggio. Il cielo rimarrà coperto per gran parte del pomeriggio, con un leggero calo delle temperature e un aumento dell’umidità. Nel tardo pomeriggio, la copertura nuvolosa diminuirà, e il cielo si presenterà poco nuvoloso. La serata sarà caratterizzata da cielo sereno, temperature intorno ai 19 gradi, e deboli piogge in arrivo verso le 22:00. Il vento soffierà principalmente da sud-sudovest con una velocità media compresa tra 3 e 12 km/h.

Mercoledì, 26 Giugno 2024:

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 17 gradi. Verso l’una del mattino sono previste piogge deboli, seguite da un aumento della copertura nuvolosa. Durante la mattinata, il cielo si libererà gradualmente fino a diventare poco nuvoloso. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 24 gradi nel primo pomeriggio, con cielo sereno per il resto della giornata. Il vento soffierà principalmente da ovest-sudovest con una velocità compresa tra 0 e 11 km/h. Le condizioni di umidità rimarranno stabili per l’intera giornata.

Giovedì, 27 Giugno 2024:

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 16 gradi. Nel corso della mattinata è prevista un aumento della copertura nuvolosa, senza precipitazioni significative. Le temperature aumenteranno fino a raggiungere i 26 gradi nel primo pomeriggio, con cielo poco nuvoloso per il resto della giornata. Il vento soffierà principalmente da ovest-sudovest con una velocità compresa tra 2 e 13 km/h. Le condizioni di umidità si manterranno stabili per l’intera giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia indicano un mix di cielo coperto, poco nuvoloso e sereno, con temperature comprese tra i 16 e i 26 gradi. Prestare attenzione alle precipitazioni previste per martedì sera, mentre per il resto dei giorni il tempo si presenterà generalmente stabile.