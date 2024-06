Meteo Potenza, previsioni da Martedì 25 a Giovedì 27 Giugno

Martedì, 25 Giugno 2024

Nella giornata di martedì a Potenza è prevista una variazione significativa delle condizioni meteorologiche. La giornata inizierà con cielo coperto e umidità in aumento, con temperature che si manterranno intorno ai 18 gradi. Nel corso della mattinata le precipitazioni si intensificheranno, con piogge deboli e un aumento della velocità del vento. Nel pomeriggio le piogge continueranno, ma la situazione migliorerà gradualmente verso sera, con un cielo poco nuvoloso e una diminuzione della umidità. Le temperature si manterranno intorno ai 21-22 gradi, mentre i venti soffieranno da sud-ovest con una velocità variabile tra i 5 e i 9 km/h.

Mercoledì, 26 Giugno 2024

Mercoledì sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche più stabili rispetto al giorno precedente. La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 18 gradi, con leggere variazioni durante le prime ore del mattino. Nel corso della giornata il cielo si manterrà sereno con un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 26 gradi nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio sono previste precipitazioni deboli seguite da un ritorno al sereno in serata. Il vento soffierà da diverse direzioni con una velocità compresa tra 0 e 9 km/h.

Giovedì, 27 Giugno 2024

Giovedì il tempo a Potenza sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature in aumento. La giornata inizierà con cielo sereno e temperatura intorno ai 15 gradi, con un graduale aumento della temperatura durante la mattinata. Nel corso della giornata le temperature raggiungeranno i 25 gradi, con un cielo sempre sereno e una leggera presenza di nubi sparse nel tardo pomeriggio. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità tra i 5 e i 9 km/h.

Con queste previsioni, è importante essere preparati per affrontare le variazioni del clima nei prossimi giorni a Potenza. Sia martedì con le precipitazioni e il vento, sia mercoledì e giovedì con le temperature in aumento, è sempre utile rimanere informati sulle condizioni meteorologiche per pianificare al meglio le attività all’aperto.