Meteo Reggio Emilia, previsioni da Martedì 25 a Giovedì 27 Giugno

Martedì 25 Giugno 2024

Il tempo a Reggio Emilia martedì sarà caratterizzato da piogge e temporali durante la notte, con un’umidità elevata che raggiungerà il 96%. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 18-19°C durante la notte. Durante la mattina, i temporali e le precipitazioni continueranno, accompagnati da un leggero calo dell’umidità intorno al 94%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 18-19°C. Nel pomeriggio, le precipitazioni persistono con un’umidità che si attesta tra l’82% e l’84%. Le temperature aumenteranno leggermente, raggiungendo i 20-21°C. In serata, il cielo rimarrà coperto con possibili piogge leggere e un’umidità che oscillerà tra il 92% e il 95%, mentre le temperature si manterranno intorno ai 19°C.

Mercoledì 26 Giugno 2024

Mercoledì le condizioni meteorologiche a Reggio Emilia miglioreranno gradualmente. Durante la notte, le precipitazioni si ridurranno e il cielo si presenterà solo parzialmente coperto, con un’umidità intorno al 94%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 18-19°C. Durante la mattina, il cielo sarà nuvoloso con un’umidità in diminuzione, intorno al 77%. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 23-24°C. Nel pomeriggio, il cielo resterà coperto con un’umidità che si attesterà tra il 51% e il 56%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 26-27°C. In serata, il cielo sarà nuvoloso con un’umidità che aumenterà leggermente intorno al 70%, mentre le temperature si abbasseranno intorno ai 23°C.

Giovedì 27 Giugno 2024

Giovedì le condizioni meteorologiche a Reggio Emilia saranno caratterizzate da un cielo sereno e temperature in aumento. Durante la notte, il cielo sarà sereno con un’umidità intorno all’84%. Le temperature si manterranno intorno ai 19°C. Durante la mattina, il cielo resterà sereno con un’umidità in diminuzione fino al 61%. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 25-26°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con un’umidità intorno al 50-55%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 28-29°C. In serata, il cielo sarà nuvoloso con un’umidità che aumenterà leggermente intorno al 75-78%, mentre le temperature si abbasseranno intorno ai 23-24°C.

In conclusione, nei prossimi giorni a Reggio Emilia si avrà un inizio instabile con piogge e temporali, ma gradualmente il tempo migliorerà, portando a condizioni più stabili e temperature in aumento. Siate pronti per affrontare il tempo variabile e assicuratevi di essere preparati per ogni evenienza!