Meteo Salerno, previsioni da Martedì 25 a Giovedì 27 Giugno

Meteo Salerno prossimi giorni 25 Giugno, 26 Giugno, 27 Giugno: previsioni dettagliate

Il meteo nei prossimi giorni a Salerno si preannuncia variabile, con un mix di nuvolosità, piogge deboli e schiarite. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 25 Giugno 2024

Durante la mattinata il cielo sarà coperto con piogge deboli, mentre nel pomeriggio si avrà una diminuzione della nuvolosità e un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le temperature si manterranno intorno ai 24-27°C, con umidità variabile tra il 60% e l’88%. Il vento soffierà principalmente da direzione sud-ovest con velocità tra i 3 e i 22 km/h.

Mercoledì, 26 Giugno 2024

La giornata sarà caratterizzata da piogge deboli nella prima parte, mentre nel corso del pomeriggio e sera il cielo si schiarirà progressivamente. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 21-25°C, con un’umidità che oscillerà tra il 74% e l’92%. Il vento sarà prevalentemente da direzione ovest-sud-ovest con velocità tra i 2 e i 17 km/h.

Giovedì, 27 Giugno 2024

La giornata si presenterà con un cielo sereno e una netta diminuzione delle precipitazioni. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 20-25°C, con un’umidità che varierà tra il 66% e l’87%. Il vento sarà prevalentemente da direzione ovest-sud-ovest con velocità tra i 5 e i 15 km/h.

In conclusione, il meteo a Salerno per i prossimi giorni prevede un mix di condizioni variabili, con piogge deboli alternate a schiarite. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e prepararsi di conseguenza per eventuali sbalzi atmosferici.