Meteo Sassari, previsioni da Martedì 25 a Giovedì 27 Giugno

Meteo Sassari prossimi giorni 25 Giugno, 26 Giugno, 27 Giugno: tempo variabile con aumento delle temperature

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Sassari mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche con un aumento delle temperature. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata:

Martedì, 25 Giugno

La giornata inizierà con cielo coperto e umidità elevata, con temperature intorno ai 18-19°C. Nel corso della mattinata è prevista pioggia debole con un aumento della velocità del vento proveniente da nord-ovest. Le temperature tenderanno a salire, con valori massimi intorno ai 23-24°C nelle ore centrali del giorno. Nel pomeriggio il cielo rimarrà coperto con brevi schiarite, mentre in serata e durante la notte si avrà un miglioramento delle condizioni con cielo sereno e temperature intorno ai 18°C.

Mercoledì, 26 Giugno

La giornata si presenterà con cielo nuvoloso e umidità in diminuzione, con temperature intorno ai 18-19°C. Durante la mattinata e il primo pomeriggio le nuvole si diraderanno, lasciando spazio al sole e portando un graduale aumento delle temperature fino a raggiungere valori intorno ai 25-27°C. Nel corso della serata e della notte il cielo sarà sereno e le temperature si manterranno intorno ai 20°C.

Giovedì, 27 Giugno

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 19°C, con una graduale ascesa delle temperature fino a superare i 30°C nelle ore centrali del giorno. Il cielo si manterrà sereno per l’intera giornata, con venti deboli e temperature elevate, toccando il picco massimo nel primo pomeriggio. Durante la serata e la notte le temperature scenderanno leggermente, ma si manterranno comunque intorno ai 20-22°C.

In conclusione, i prossimi giorni a Sassari saranno caratterizzati da un’alternanza di condizioni meteorologiche, con un aumento significativo delle temperature, specie nella giornata di giovedì. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di adattare le attività in base alle previsioni specifiche per ciascuna giornata.