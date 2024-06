Meteo Trento, previsioni da Martedì 25 a Giovedì 27 Giugno

Meteo Trento prossimi giorni 25 giugno, 26 giugno, 27 giugno: piogge e nebbie alternate a schiarite.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Trento mostrano un mix di condizioni atmosferiche, con piogge, nebbie e schiarite in alternanza. Vediamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno.

Martedì, 25 giugno

Durante la notte e le prime ore del mattino avremo cieli coperti con umidità alta e temperature intorno ai 17-18 gradi. Verso le prime ore del mattino è prevista la comparsa di nubi sparse e poco nuvoloso con leggero aumento della temperatura. Durante la mattinata, il cielo rimarrà nuvoloso con temperature in aumento, e la presenza di nubi sparse e poco nuvoloso. Nel pomeriggio sono previste precipitazioni, con piogge tra le 15:00 e le 17:00, con temperatura che si manterrà intorno ai 23 gradi. La serata vedrà un cielo coperto con presenza di pioggia leggera e temperature in calo.

Le condizioni del vento si manterranno costanti con velocità variabili tra i 3 e i 15 km/h provenienti da diverse direzioni, mentre l’umidità si manterrà elevata tra il 71% e il 94%.

Mercoledì, 26 giugno

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo si manterrà coperto con umidità elevata e temperature intorno ai 17-18 gradi, con la comparsa di nubi e nebbia tra le 04:00 e le 05:00. Durante la mattinata e il pomeriggio il cielo rimarrà nuvoloso con temperature in aumento e umidità in calo, senza precipitazioni. La serata vedrà un cielo coperto con temperature in calo e la presenza di nebbia.

Le condizioni del vento si manterranno costanti con velocità variabili tra 0 e 18 km/h provenienti da diverse direzioni, mentre l’umidità si manterrà elevata tra il 56% e il 97%.

Giovedì, 27 giugno

Durante le prime ore del mattino, il cielo si presenterà coperto con presenza di nebbie e temperature intorno ai 17-18 gradi. Durante la mattinata e il pomeriggio avremo cieli sereni e poco nuvolosi con temperature in aumento e umidità in calo. La serata vedrà il persistere di condizioni di cielo sereno e poco nuvoloso con temperature in calo e presenza di nebbie.

Le condizioni del vento si manterranno costanti con velocità variabili tra 0 e 10 km/h provenienti da diverse direzioni, mentre l’umidità si manterrà variabile tra il 43% e il 99%.