Meteo Venezia, previsioni da Martedì 25 a Giovedì 27 Giugno

Martedì, 25 Giugno 2024

Le previsioni meteo per Martedì prevedono un inizio di giornata con cielo coperto e umidità intorno al 60%. Nel corso della mattinata sono attese precipitazioni, con un temporale che potrebbe verificarsi intorno alle 9:00, accompagnato da una diminuzione delle temperature. Nel pomeriggio le condizioni rimarranno instabili, con piogge e cielo nuvoloso. Nel tardo pomeriggio, verso le 16:00, è previsto un miglioramento con cielo sereno e una temperatura di 24°C. La serata sarà nuovamente caratterizzata da copertura nuvolosa e umidità elevata, con temperature attorno ai 20-23°C e venti leggeri provenienti da nord-est.

Mercoledì, 26 Giugno 2024

Mercoledì si prevede un cielo nuvoloso per gran parte della giornata, con un’umidità che varia tra il 65% e il 88%. Le precipitazioni saranno presenti soprattutto nel pomeriggio, con intensità che aumenterà verso le 17:00. Le temperature si manterranno intorno ai 20-26°C, con venti provenienti da diverse direzioni, principalmente da sud e sud-est. Nel corso della sera e della notte le condizioni resteranno stabili, con copertura nuvolosa e umidità elevata.

Giovedì, 27 Giugno 2024

Giovedì si prevede una giornata all’insegna della variabilità, con nebbia nelle prime ore del mattino e copertura nuvolosa per il resto della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 20-26°C, con un’umidità che diminuirà gradualmente nel corso della giornata. Nel pomeriggio sono attese nubi sparse e venti provenienti da sud e sud-est. La serata sarà caratterizzata da cielo poco nuvoloso e una leggera diminuzione dell’umidità. Durante la notte le condizioni rimarranno stabili, con cielo sereno e umidità attorno al 90%.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche previste per i prossimi giorni a Venezia. È sempre importante prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività e adattarsi alle condizioni meteorologiche in continua evoluzione.