Nubifragi e fiumi in piena in Emilia: VIDEO drammatico da Prignano sulla Secchia

Oggi l’Emilia-Romagna è stata duramente colpita da temporali e piogge incessanti, che hanno causato allagamenti e locali esondazioni di corsi d’acqua in diverse zone della regione, con un impatto particolarmente grave nelle aree appenniniche.

Uno dei comuni più colpiti è Prignano sulla Secchia, dove la furia del torrente Rossenna ha provocato il crollo di un ponte, isolando alcune abitazioni. Un video drammatico, pubblicato dalla pagina Facebook «Meteo in Pillole – Emilia e dintorni», mostra la devastante potenza del fiume che ha travolto la struttura.

La situazione è particolarmente critica nelle zone collinari della regione, dove sono caduti oltre 100-150 mm di pioggia dalla mezzanotte. Le autorità locali hanno emesso avvisi alla popolazione, raccomandando di muoversi solo se strettamente necessario e di agire con la massima prudenza. L’invito è quello di evitare spostamenti non essenziali e di mantenere un costante aggiornamento sulle condizioni meteorologiche e stradali.

Le squadre di emergenza sono al lavoro per gestire le conseguenze di questi eventi estremi. I Vigili del Fuoco e la Protezione Civile stanno operando per soccorrere le persone rimaste isolate e per mettere in sicurezza le aree più colpite.

Le previsioni meteo indicano che le piogge potrebbero continuare nelle prossime ore, aumentando il rischio di ulteriori allagamenti ed esondazioni. I cittadini sono invitati a seguire attentamente le indicazioni delle autorità e a monitorare i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti e comunicazioni urgenti.